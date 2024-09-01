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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии поселка Птичье в ДНР

Минобороны: российские военные заняли Птичье и Выемку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные заняли поселки Птичье и Выемка в Красноармейском и Артемовском районах, сообщили в Минобороны
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные освободили поселок Птичье в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сводке Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Поселок Птичье расположен в Покровском (Красноармейском) районе республики, примерно в 22 км к северо-западу от Донецка.

Кроме того, «в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск» был освобожден населенный пункт Выемка, также расположенный на территории ДНР, сообщили в Минобороны.

Поселок Выемка расположен в Бахмутском (Артемовском) районе ДНР, примерно в 22 км к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут) и в 83 км к северу от Донецка. 19 августа военное ведомство сообщило о взятии железнодорожной станции Выемка, расположенной неподалеку от поселка.

Украинские власти не раз заявляли о непростой ситуации на покровском направлении, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что там ведется самое большое число боев.

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Минобороны России в последние месяцы неоднократно отчитывалось о продвижении в ДНР. В частности, ведомство сообщало о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в республике, включая Нью-Йорк (Новгородское) к югу от Торецка (Дзержинска) и Межевое к югу-востоку от Покровска.

Президент России Владимир Путин называл одной из целей операции ВСУ в Курской области, начавшейся 6 августа, остановку наступления России в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции в Донбассе не снизились, а, напротив, увеличились в полтора раза.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны ДНР Военная операция на Украине
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