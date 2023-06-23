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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Россия призвала Баку разблокировать Лачинский коридор после установки бетонных заграждений
Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. 23 июня на мосту Хакари, с которого фактически начинается маршрут, появились бетонные заграждения. Москва призвала Баку разблокировать дорогу
Вид с КПП в Лачинском коридоре
Вид с КПП в Лачинском коридоре (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Перекрытие силами Азербайджана въезда в Лачинский коридор является нарушением трехсторонних договоренностей с Россией и Арменией от 2020 года, Москва призывает Баку немедленно разблокировать движение по маршруту «в полном объеме». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах, заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля, вскоре после установки КПП азербайджанской стороной. 23 июня на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение.

Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
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«Такие шаги ведут к нагнетанию напряженности, не способствуют поддержанию нормальной атмосферы вокруг продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при российском содействии», — заявила Захарова.

Она также обратилась к армянской стороне, призывая не «устраняться от взаимодействия в трехсторонних форматах». По ее словам, отсутствие подобных контактов негативно влияет на обстановку в регионе и ведет к эскалации конфликта на местах. «Российская сторона продолжит активные усилия по урегулированию ситуации в контактах с Баку и Ереваном», — подчеркнула дипломат.

РБК направил запрос в министерства иностранных дел Армении и Азербайджана.

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Переговоры о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном продолжаются уже несколько лет, после так называемой второй карабахской войны. В 2020 году азербайджанская армия заняла ряд крупных городов в непризнанной республике, в том числе город Шуши (Шуша). В ноябре 2020 года сторонам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении боевых действий.

Помимо прекращения огня и возвращения Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов стороны тогда договорились о развертывании на пять лет российских миротворческих сил вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора и выводе армянских вооруженных сил. Лачинский коридор остался под контролем российских миротворцев. Баку гарантировал безопасность движения по нему в обоих направлениях, а Ереван — транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью (автономная республика, отделенная от Азербайджана территорией Армении).

Тем не менее статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным, а стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. В январе Баку передал Еревану свои предложения по мирному соглашению и выразил готовность возобновить переговоры как можно скорее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что подписать такое соглашение реально «в течение нескольких месяцев».

С середины декабря 2022 года Лачинский коридор был перекрыт азербайджанцами, представившимися экоактивистами. Власти Армении назвали случившееся блокадой и требовали от российских миротворцев разблокировать дорогу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР — всего 29,8 тыс. кв. км.

Алиев после этого предупредил, что проживающим в Нагорном Карабахе армянам предстоит сделать выбор — получить гражданство Азербайджана или искать другое место жительства. В Нагорном Карабахе проживают около 150 тыс. человек, подавляющее большинство из них — этнические армяне.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Армения Азербайджан Лачинский коридор МИД Мария Захарова перекрытие движения
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