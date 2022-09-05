Песков назвал условие для возобновления работы «Северного потока»

«Газпром» ранее полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку» из-за утечки масла в последней работающей турбине. В компании Siemens заявляли, что утечку можно было устранить без остановки газопровода

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Снятие западных санкций позволит проводить работы по ремонтному обслуживанию турбин для «Северного потока», из-за проблем с которыми работа газопровода была остановлена, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно. Те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегат, перемещать его без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии, те санкции, которые ввели западные государства довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возобновится ли прокачка газа по «Северному потоку» в случае снятия санкций.

Он заявил, что проблемы с прокачкой возникли именно из-за санкций. «Иных причин не существует. Остался рабочим один агрегат, но и он дает сбои. Это приводит к остановке прокачки», — указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что сейчас можно надеяться только на то, что единственный газотурбинный двигатель для газопровода удастся привести в порядок. «Фактически все держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании», — указал он.

2 сентября «Газпром» объявил об остановке прокачки газа по «Северному потоку» в связи с тем, что на оборудовании последнего газотурбинного двигателя была выявлена утечка масла. Компания сообщила, что ее, в том числе, зафиксировали представители компании Siemens. Те заявили, что утечка не влияет на работу агрегата, а саму неполадку можно устранить на месте.

Прокачка газа по «Северному потоку» начала снижаться в начале лета. К концу июля его мощность упала до 20% от проектной. «Газпром» объяснял это проблемами с возвращением из ремонта турбины Siemens, которую из-за санкций задержала Канада. Власти последней позже согласились передать газотурбинный двигатель Германии, а также выразила готовность отдать ее России, однако «Газпром» настаивает на необходимости официальных разъяснений от ЕС и Британии по санкциям, которые исключат дальнейшие проблемы с транспортировкой и ремонтом турбин.

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В Германии и компании Siemens заявляли о политических причинах ситуации вокруг «Северного потока», в Кремле это опровергали и не раз говорили, что она возникла из-за западных санкций.