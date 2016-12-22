На учения в Средиземном море из России прилетели два ракетоносца Ту-160

Над Средиземным морем прошли учения с участием двух стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявили в Минобороны, сообщает «РИА Новости».
Бомбардировщики поднялись с аэродрома Энгельс и пролетели над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей. Полет занял 10 часов, он проходил «над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях». Во время полета Ту-160 успешно провели условные пуски крылатых ракет по наземным целям.
«Экипажи отработали управление высокоточным оружием, передачу информации на командные пункты дальней авиации по маршруту полета и взаимодействие с истребителями прикрытия», — указали в Минобороны. На отдельных участках маршрута ракетоносцы сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, которые вылетели с аэродрома Хмеймим в Сирии. В министерстве подчеркнули, что полет Ту-160 выполнялся в соответствии с международными правилами и без нарушения границ других стран.
Ранее Минобороны объявило, что учения в Средиземном море, запланированные на период с 1 по 8 сентября, станут первыми межвидовыми учениями Военно-морского флота и Военно-космических сил России. В них планировалось задействовать 26 кораблей и судов ВМФ, в том числе две подводные лодки, и 35 летательных аппаратов.
В Кремле сами учения и их масштаб объяснили сложной обстановкой в сирийской провинции Идлиб. «Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В июле замминистра обороны Алексей Криворучко прибыл в Казань и ознакомился с работами по модернизации Ту-160 и строительству новых ракетоносцев Ту-160М2. Серийных выпуск этих бомбардировщиков запланирован на 2020-2021 годы, в Минобороны намерены приобрести 50 самолетов. В марте журнал The National Interest называл Ту-160М2 «худшим кошмаром» для ВВС НАТО. Отмечалось, что на ракетоносцы установят модернизированные двигатели, которые увеличат дальность полета на 1 тыс. км, новые крылатые ракеты, а также бортовое и радиоэлектронное оборудование.