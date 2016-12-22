Минобороны рассказало о стелс-технологиях нового бомбардировщика

Перспективный российский бомбардировщик будет создан с применением стелс-технологии», рассказали в Минобороны. Он должен прийти на смену стратегическим бомбардировщикам Ту-95 и Ту-160

Алексей Криворучко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В проекте перспективного бомбардировщика будут использованы стелс-технологии. Об этом рассказал ​замминистра обороны Алексей Криворучко, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

О применении технологий малой заметности в проекте «ПАК ДА» (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) Криворучко рассказал на совещании об исполнении государственного оборонного заказа Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова. Именно на этом предприятии планируется производство перспективного бомбардировщика.

Криворучко ознакомился с проводимыми в Казани работами по модернизации стратегического бомбардировщика Ту-160. «Мы также проверили ход работ на приоритетном направлении авиазавода — строительстве стратегических ракетоносцев Ту-160М. В целом комплекс работ идет по графику, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения», — рассказал замминистра. Серийный выпуск ракетоносцев Ту-160М2 планируется провести с 2020 по 2021 год. Военное ведомство намерено закупить 50 таких машин.

В апреле 2017 года Министерство обороны рассказало о сроках, в которые должен совершить первый полет ПАК ДА. Там наметили эту дату на период с 2025 до 2026 года. Серийное производство нового бомбардировщика должно начаться к 2028 году.

ПАК ДА должен заменить стратегические бомбардировщики Ту-95, эксплуатация которых ведется с 1950-х годов. Впоследствии они должны также заменить и реактивные Ту-160. Внешний вид и основные характеристики ПАК ДА пока не известны. В прошлом году стало известно, что первый полноразмерный макет перспективного бомбардировщика собрали в конструкторском бюро «Туполев».