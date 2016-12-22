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Минобороны проведет масштабные учения авиации и флота на Средиземном море
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Минобороны проведет масштабные учения авиации и флота на Средиземном море
Политика, 12:52
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Минобороны проведет масштабные учения авиации и флота на Средиземном море
В маневрах, которые пройдут 1–8 сентября, запланировано участие 25 кораблей и судов, а также 30 военных самолетов, сообщило Минобороны. Ведомство ранее говорило, что США могут готовить новые авиаудары по Сирии
Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Военные учения с участием ​кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолетов дальней, военно-транспортной и морской авиации пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Всего в учениях примут участие более 25 военных кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Также будут привлечены около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации.

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​На учениях будут отрабатываться задачи противовоздушной обороны, а также защита от подводных лодок и противодиверсионная работа. 28 августа Минобороны сообщило, что у берегов Сирии развернута самая крупная за все время операции группировка России. В Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

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В состав соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевые корабли «Пытливый», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек». Кроме того, группировка усилена подводными лодками Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Для ее снабжения в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что США наращивают число носителей крылатых ракет в Б​лижневосточном регионе, готовясь нанести новые удары по Сирии. По его словам, наращивание группировки связано с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

«Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат Ан-Нусра», группировка запрещена в России. — РБК) при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы применением химического оружия сирийскими правительственными силами», — сказал 27 августа Конашенков.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: военные учения , Средиземное море , Минобороны
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