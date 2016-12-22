Полиция объединила расследования об отравлениях в Солсбери и Эймсбери

Полиция Великобритании объединила отравления в Солсбери и Эймсбери в одно расследование. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу, сообщается на сайте британской полиции.
«Позвольте мне прояснить: у нас нет никаких сомнений в том, что эти два инцидента связаны и теперь образуют одно расследование», — сказал он.
По его словам, расследование, а также данные ОЗХО подтвердили, что в обоих случаях использовано нервно-паралитическое вещество одного типа — «Новичок».
Ранее прокуратура Великобритании заявила, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. При этом прокуратура добавила, что не собирается направлять в Россию запрос об их экстрадиции. Полиция также опубликовала фотографии подозреваемых.
Сергея и Юлию Скрипалей отравили в начале марта. В Лондоне полагают, что их отравили веществом «Новичок». При этом в Британии возложили ответственность за отравление на Москву. Власти России отрицают причастность к инциденту в Солсбери. Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были отравлены 30 июня. Стерджес умерла через несколько дней в больнице.