Шойгу прибыл в Иран для переговоров

На встречах будут обсуждаться торгово-экономические проекты, разные аспекты глобальной и региональной безопасности, сообщили в Совбезе. Ранее МИД анонсировал подписание исторического договора с Тегераном

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Его примет президент республики Масуд Пезешкиан.

В Тегеране Шойгу проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

На переговорах будут обсуждаться двустороннее сотрудничество и его укрепление, в том числе торгово-экономические проекты и разные аспекты глобальной и региональной безопасности, уточнили в Совбезе.

Визит Шойгу в Иран состоялся на фоне угрозы ответа исламской республики и ливанской проиранской шиитской группировки «Хезболла» на убийства политического лидера палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте. Тегеран пообещал отомстить Израилю «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Израиль не подтвердил свою причастность к убийству Хании. Ynet со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар для срыва атаки Ирана.

Последний раз Шойгу приезжал в Иран в сентябре, когда он еще занимал пост министра обороны. Он провел ряд переговоров с военным руководством республики.

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин готовится к встрече с Пезешкианом. «У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — сказал он. Речь идет о саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября в Казани.

В том же месяце МИД России анонсировал подписание договора с Ираном о стратегическом партнерстве. 21 июня во время консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран в Москве текст документа финализировали.

Пезешкиан победил на выборах президента в Иране. Он набрал 53,67% голосов во втором туре. Внеочередные выборы были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси в конце мая.