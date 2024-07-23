МИД анонсировал подписание исторического договора с Ираном

Иран и Россия работали над новым договором с января 2022 года, существовавший документ об основах взаимоотношений перестал отвечать современным реалиям. В МИД отметили, что договор финализирован, его подпишут в скором времени

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Москва и Тегеран закончили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД Андрей Руденко. Грядущее подписание договора он назвал «историческим событием»

Текст документа финализировали во время консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран в Москве 21 июня.

«По их итогам условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию в рамках одного из ближайших двусторонних контактов на высшем уровне. Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», — сказал замминистра.

О том, что Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, еще в январе сообщала пресс-служба Минобороны по итогам переговоров глав оборонных ведомств двух стран по вопросам военного сотрудничества.

В июне подготовку межгосударственного договора временно приостановили— это произошло на фоне гибели иранского президента Эбрхима Раиси в результате крушения вертолета и подготовки внеочередных выборов. Вместе с Раиси тогда погиб глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что текст уже был согласован, но Тегеран должен был выполнить ряд процедурных законодательных действий. Российский министр сказал, что документ «призван вывести отношения России и Ирана на качественно новый уровень».

Отношения России и Ирана опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Заключенный в 2001 году документ автоматически продлевается каждые пять лет. В последние годы Москва и Тегеран пришли к выводу, что документ не отвечает новым геополитическим реалиям и более высокому уровню сотрудничества. Активная работа над новым договором началась в январе 2022 года после визита Раиси в Москву.