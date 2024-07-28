Лидер Ирана заявил об открытости для смягчения отношений с Западом
Иран, несмотря на «годы плохого общения», открыт для смягчения дипломатических отношений с Западом. Об этом на церемонии утверждения Масуда Пезешкиана в качестве нового президента заявил верховный лидер государства аятолла Али Хаменеи, передает Bloomberg.
По его словам, западные государства в последние годы «плохо обращались» с Тегераном, однако страна может пересмотреть свою политику в отношениях с Западом, если «они изменят свое поведение». Пезешкиан в свою очередь подтвердил приверженность конструктивной и эффективной дипломатии, пишет Bloomberg.
Вместе с тем Хаменеи отметил, что приоритетом внешней политики Ирана остается развитие отношений с соседними государствами, странами Африки и Азии и теми, кто поддерживают Тегеран во время оказываемого на него давления. «Причина того, что я не упоминаю в качестве приоритета европейские страны, заключается в том, что в течение этих нескольких лет они не обращались с нами хорошо. <...> В вопросах санкций, нефти, в [других] различных вопросах, в ложных заявлениях, касающихся, например, прав человека, <...> они поступали плохо», — добавил аятолла (цитата по «РИА Новости»).
Масуд Пезешкиан победил на президентских выборах в Иране, набрав во втором туре 53,67% голосов. Внеочередные выборы были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси в конце мая.
В Иране президент не является главой государства. После исламской революции страну возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. При этом в стране есть условное разделение на три политических направления: фундаменталисты, которые выступают за возвращение к идеологии исламской революции 1979 года; консерваторы, чьи идеи схожи с фундаменталистскими, но более гибкие, и реформаторы, которые настаивают на трансформации системы управления. Пезешкиана причисляют к последним.
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