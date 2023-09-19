Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным командованием Ирана
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для встречи с военным командованием Ирана, сообщило Минобороны.
«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Днем 19 сентября о визите Шойгу в Иран сообщило Tasnim. По информации агентства, темой разговора станут события в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере. Делегация должна встретиться с министром обороны Исламской Республики Мохаммедом Резой Аштияни.
По информации Tasnim, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери пригласил Шойгу приехать в страну 28 июня. Тогда Министерство обороны России сообщило, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности.
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