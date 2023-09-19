Министр обороны Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими военными

Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным командованием Ирана

Сергей Шойгу (Фото: Министерство обороны РФ)

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для встречи с военным командованием Ирана, сообщило Минобороны.

«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Днем 19 сентября о визите Шойгу в Иран сообщило Tasnim. По информации агентства, темой разговора станут события в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере. Делегация должна встретиться с министром обороны Исламской Республики Мохаммедом Резой Аштияни.

По информации Tasnim, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери пригласил Шойгу приехать в страну 28 июня. Тогда Министерство обороны России сообщило, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности.