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Политика ,  
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Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным командованием Ирана

Министр обороны Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими военными
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Министерство обороны РФ)

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для встречи с военным командованием Ирана, сообщило Минобороны.

«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Днем 19 сентября о визите Шойгу в Иран сообщило Tasnim. По информации агентства, темой разговора станут события в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере. Делегация должна встретиться с министром обороны Исламской Республики Мохаммедом Резой Аштияни.

По информации Tasnim, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери пригласил Шойгу приехать в страну 28 июня. Тогда Министерство обороны России сообщило, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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