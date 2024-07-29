Кремль сообщил о готовящейся встрече Путина и нового президента Ирана
Российский президент Владимир Путин готовится ко встрече с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которого пригласили на саммит БРИКС в Казани, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани.
«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — сказал Песков.
По его словам, Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером заявил, что администрация Ирана намерена углублять сотрудничество с Москвой, в том числе по линии БРИКС.
Союз БРИК был основан в 2006 году, изначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010-м к организации присоединилась ЮАР, и ее переименовали в БРИКС. С 1 января 2024 года членами объединения стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Масуд Пезешкиан победил на президентских выборах в Иране, набрав во втором туре 53,67% голосов. Внеочередные выборы были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси в конце мая. Новый президент заявил, что власти Ирана стремятся обеспечить мир и россиянам, и украинцам.
30 июля состоится церемония инаугурации Пезешкиана, на которую приглашена российская делегация во главе с спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
23 июля МИД анонсировал подписание исторического договора с Ираном. Тегеран и Москва работали над новым договором с января 2022 года, существовавший документ об основах взаимоотношений перестал отвечать современным реалиям. В МИДе отметили, что договор финализирован, его подпишут в скором времени.
Глава МИДа Сергей Лавров сказал, что документ «призван вывести отношения России и Ирана на качественно новый уровень».
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