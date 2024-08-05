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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что Запад боится сбивать российские ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский отметил, что для перехвата нужно использовать авиацию и других стран. Альянс исключал участие в перехвате российских ракет
Владимир Зеленский смотрит на переданные Украине F-16
Владимир Зеленский смотрит на переданные Украине F-16 (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной эскалации конфликта и из страха перед реакцией российских властей, заявил президент Владимир Зеленский журналистам.

Однако Украина все равно обсудит возможность перехвата российских ракет в украинском воздушном пространстве с соседними странами, отметил Зеленский.

По мнению украинского лидера, этот вопрос стоит рассматривать по линии Совета Украина — НАТО. Он сообщил, что поручил дипломатам работать с альянсом, чтобы назначить заседание. Зеленский добавил, что для соседних стран будет большой ответственностью взять обязательства перехватывать ракеты над Украиной. Он подчеркнул, что страны блока «боятся вероятной эскалации». «Я думаю, что такой коалиции нам на сегодня очень не хватает», — сказал он (цитата по УНИАН).

На Западе поднимался вопрос об участии других стран в нейтрализации российских ракет на Украине, однако политики в основном критично относились к такой идее. «Мы не будем напрямую участвовать в боевых действиях», — подчеркивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Independent назвала возможный плюс для России от поставок F-16 на Украину
Политика
Истребители F-16

Накануне, 4 августа, президент Украины подтвердил, что в страну поступили американские истребители F-16 при содействии Дании, Нидерландов и США.

The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что истребители оснастят ракетами класса «воздух — воздух» типа AMRAAM и типа AIM-9X (малой дальности), «воздух — земля» AGM-88 HARM и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition. По словам собеседника WSJ, предполагается, что наиболее эффективной будет тактика в форме ближней авиаподдержки или устранения наземных угроз войскам на передовой, а также использования F-16 для противовоздушной обороны и против авиации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что истребители будут законной целью российских военных, они не станут для украинской армии волшебной таблеткой. Он напомнил, что в России уже предложили вознаграждение за уничтоженные F-16: компания ФОРЭС пообещала за первый сбитый истребитель 15 млн руб.

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Владимир Зеленский Украина ракеты F-16
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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