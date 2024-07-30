WSJ узнала, какими ракетами США оснастят F-16 для Украины

США оснастят F-16 ракетами «воздух — воздух», «воздух — земля» и комплектами высокоточного наведения для бомб. Украина получит около 80 самолетов от Дании, Нидерландов и Норвегии

Истребители F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

США собираются оснастить истребители F-16, которые получит Украина, ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM и «воздух — земля» AGM-88 HARM, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Также они получат ракеты класса «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплекты высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition.

«Мы уверены, что сможем поставлять все это, по крайней мере в тех критических объемах, которые им необходимы», — сказал собеседник газеты.

AGM-88 HARM имеют дальность около 150 км, способны обнаруживать радары противника и поражать их даже после отключения радиолокационных систем. Украина получает их с 2022 года, российское Минобороны неоднократно отчитывалось о перехвате таких ракет. AMRAAM имеют дальность 50–60 км, они тоже есть у Украины; AIM-9X-Sidewinder — около 15 км.

WSJ отмечает, что всего Киеву будет поставлено около 80 самолетов, но не сразу, а поэтапно. Страны-поставщики — Дания, Норвегия, Нидерланды.

Источники с украинской стороны поблагодарили партнеров за помощь, но отметили, что она поступает слишком поздно, в малом количестве и с большими ограничениями, что не позволяет повлиять на ход боевых действий.

После того как Украина получит самолеты, проблемой будет обеспечение необходимого количества пилотов и персонала для их обслуживания. По словам источника WSJ, техобслуживание планируется проводить в основном на Украине, но сложные работы, например с ремонтом двигателей, будут организовывать за границей. Кроме того, часть самолетов будут хранить за рубежом.

Газета отмечает, что датские летчики обычно тратят на обучение пилотированию F-16 более четырех лет, американские — не менее года. Украинцы же обучаются около года, и затем «эти ребята сразу отправятся в бой», сказал американский чиновник WSJ.

Также собеседник газеты рассказал, что Вашингтон ограничит применение этих самолетов на российской территории только ответом на атаки из приграничных районов. При этом, говорит источник WSJ, тактика использования истребителей в этих зонах нереалистична, поскольку для F-16 будут представлять угрозу российские ракеты «земля — воздух». Поэтому предполагается, что наиболее эффективной будет тактика в форме ближней авиаподдержки или устранения наземных угроз войскам на передовой, а также использования F-16 для противовоздушной обороны и против авиации.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада. За первый сбитый F-16 российским военным обещают награду в размере 15 млн руб.