Independent назвала возможный плюс для России от поставок F-16 на Украину

Первые шесть F-16 уже оказались на Украине, их поставили Нидерланды. WP писала, что в 2024 году Киев получит 20 таких самолетов. Россия осуждает помощь Украине

Истребители F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Уничтожение самолетов F-16 на Украине потенциально еще больше укрепит имидж России, пишет The Independent со ссылкой на военных аналитиков.

Самолеты F-16 начали прибывать на Украину в конце июля. По словам Федерико Борсари, аналитика Центра анализа европейской политики, современные радары, установленные американской компанией Lockheed Martin, позволят украинским пилотам точно определять цели на большем расстоянии, чем они это могут сделать на своих МиГ-29, Су-27 и Су-24 советского производства. F-16 также могут нести поставляемые Великобританией крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью действия более 250 км. Борсари уверен, что поставки истребителей «смогут повлиять на динамику войны».

Однако есть и определенные сложности с развертыванием самолетов американского производства на Украине. Так, издание отмечает, что для американских истребителей непосредственная поддержка перемещений украинских войск может оказаться слишком рискованной, учитывая современные системы ПВО России. The Independent также называет российский истребитель Су-35 одной из самых главных угроз для F-16.

Марина Мирон, аналитик департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, предупредила, что девятимесячная подготовка Киева по использованию F-16 была лишь «ускоренным курсом» по сравнению с обычными трехлетними курсами, которые проходят западные пилоты.

По ее словам, этим самолетам также требуется большое количество вспомогательного персонала. Необходимы в том числе и квалифицированные инженеры, которые будут заниматься техническим обслуживанием, погрузчики боеприпасов, поддержка со стороны разведки. Мирон добавила, что для F-16 также требуется создание сети радиолокационных станций и укрепленных ангаров, запасные части и системы дозаправки, а также качественные аэродромы.

В конце июля Bloomberg сообщил, что первые F-16 прибыли на Украину в небольшом количестве. Independent пишет, что речь идет о шести истребителях, доставленных из Нидерландов. The Telegraph передавала, что эти самолеты уже использовались Киевом в качестве средств противовоздушной обороны.

Страны Запада впервые пообещали передать Украине F-16 в августе 2023 года. Истребители Киеву предоставят четыре страны: Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания, всего около 80 самолетов, но поставки растянутся на годы. The Washington Post писала, что украинские войска получат только 20 таких истребителей в 2024 году.

Москва осуждает военные поставки Киеву. Кремль связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием Запада в конфликт, однако не считает, что поставки изменят ситуацию на поле боя.