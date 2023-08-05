Минобороны объявило о взятии поселка Новоселовское в ЛНР

На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 140 военнослужащих, уничтожены две бронированные машины, самоходная установка и гаубицы, заявили в Минобороны

Фото: Яндекс.Карты

Российская армия на купянском направлении заняла населенный пункт Новоселовское в ЛНР, сообщает Министерство обороны. Как заявило ведомство, российские силы при наступлении на широком фронте «улучшили положение» по переднему краю в Харьковской области, в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое.

Накануне ведомство сообщило, что в районе Новоселовского военные отразили четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

В Минобороны утверждают, что на купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 140 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

«В течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком и краснолиманском направлениях», — говорится в сводке.

О наступлении на купянском направлении Минобороны сообщало 3 августа. Тогда ведомство сообщало, что штурмовые отряды российских сил вели наступательные действия на широком фронте «и заняли более выгодные позиции» в районе Ольшаны, Першотравневого в Харьковской области и Куземеввки в ЛНР. Кроме того, тогда тоже сообщалось об отражении атаки ВСУ в районе Новоселовского.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Киев заявлял, что оно отстает от графика, но «идет по плану». Медленные действия ВСУ Минобороны Украины объяснило ситуацией с недостатком боеприпасов и артиллерии, а также с российскими минными полями.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления. Позже он говорил об активизации боевых действия, главным образом в Запорожской области. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что Украина ведет в атаки новые силы, но успехов добиться не может.