Ермак анонсировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Киев настаивает, что именно украинская «формула» должна быть принята за основу мирного плана. Россия не раз заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров в отличие от Украины, однако участие Москвы в саммите не планируется

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Украина готовит новую встречу по реализации «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским, она должна пройти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак

на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске. На саммите соберутся советники глав ряда государств.

Первая встреча состоялась в июне в Копенгагене, напомнил он. Тогда в ней участвовали политические советники и советники по вопросам национальной безопасности ряда стран, включая Бразилию, Великобританию, страны ЕС, Индию, Канаду, ЮАР, Саудовскую Аравию, США, Турцию и Японию, они обсуждали ключевые принципы достижения мира на Украине, сообщал Ермак. Украинская делегация вновь представила там свою «формулу мира», а также предложила площадки для проведения глобального саммита мира — в частности, саму Украину.

«В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах «формулы мира», реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», — сказал Ермак.

Мирный план Украины обсуждается с представителями уже более 50 стран «практически на еженедельной основе», отметил глава офиса Зеленского. Киев настаивает, что именно украинская «формула» должна быть принята за основу. При этом Украина стремится учесть «любые мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН», добавил Ермак.

Десять условий «украинской формулы мира»: Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоцида (уничтожение флоры и фауны. — РБК);

Недопущения эскалации;

Фиксация окончания конфликта.

О том, что в Саудовской Аравии в начале августа пройдут переговоры по Украине, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, в них примут участие, помимо самой Украины, страны Запада и развивающиеся государства, такие как Бразилия и Индия. Россию приглашать не будут. Переговоры запланированы на 5–6 августа в Джидде, уточняла газета. Они пройдут на фоне попыток и России, и Запада переманить на свою сторону крупные развивающиеся страны, которые до сих пор занимали нейтральную позицию по Украине, отмечалось в статье.

В июле газета Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщала, что Саудовская Аравия и Турция добиваются заключения сделки по возвращению детей, которые были вывезены в Россию. Президент Владимир Путин отвергает обвинения в адрес Москвы в похищении украинских детей. По его словам, история «раздута»: детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.

Путин на встрече с главами делегаций африканских государств по Украине на этой неделе заявил, что Россия, со своей стороны, никогда от переговоров не отказывалась, в то время как на Украине вышел указ Зеленского, запрещающий вести переговоры. Украинский лидер говорил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом».

Киев заявлял, что согласен на переговоры с Москвой лишь после вывода российских войск и восстановления территориальной целостности страны. Россия отказывается обсуждать любые мирные инициативы, которые не предусматривают ее суверенитета над присоединенными ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации», —отмечал Дмитрий Песков.