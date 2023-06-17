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Глава МИД Саудовской Аравии впервые за семь лет приехал в Иран

Глава МИД Саудовской Аравии впервые за семь лет посетил Иран с официальным визитом
Фейсал бен Фархан и&nbsp;Хосейн Амир-Абдоллахян
Фейсал бен Фархан и Хосейн Амир-Абдоллахян (Фото: WANA / Reuters)

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бен Фархан прибыл в Тегеран с официальным визитом, сообщают Al Arabiya и IRNA.

В ходе визита принц должен встретиться с высокопоставленными представителями иранского руководства, в том числе  с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдоллахианом, передает Al Arabiya.

Ожидается, что политики будут обсуждать на переговорах вопросы двусторонних отношений, развитие сотрудничества и связей, а также проблемы регионального и международного уровня, отмечает IRNA. По информации ISNA, когда Фейсал бен Фархан будет в Иране, в столице страны должно возобновить работу саудовское посольство. Об этом же пишет Tasnim со ссылкой на источники.

Это первый визит министра иностранных дел Саудовской Аравии в Иран за семь лет после разрыва дипломатических отношений в 2016 году, пишет ISNA. Эр-Рияд и Тегеран разорвали их после казни в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму. Среди казненных был шиитский проповедник, шейх Нимр аль-Нимр. Его казнь вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что тех, кто принял решение о казни Нимра аль-Нимра, настигнет божественная кара. Затем министерства иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии направили друг другу официальный протест. После казни проповедника иранские протестующие напали на саудовское посольство в Тегеране.

В марте секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани и его саудовский коллега Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан провели переговоры в Пекине при посредничестве Китая, Омана и Ирака. Они договорились восстановить дипломатические отношения и возобновить работу посольств.

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