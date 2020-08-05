Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала

Назвав тему резонансной, Дмитрий Медведев признал, что россияне имеют право на гражданскую позицию и в том, что хабаровчане ее активно выражают, ничего противоестественного нет

Участники несогласованной акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев.

«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, это, так сказать, явление, с которым и государство должно определенным образом считаться», — констатировал Медведев на встрече с участниками кадрового проекта партии «ПолитСтартап» (трансляция велась на странице ЕР в сети Facebook), отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Хабаровском крае, где уже несколько недель продолжаются акции в поддержку Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов.

Назвав тему резонансной, Медведев признал, что россияне имеют право на гражданскую позицию, и в том, что хабаровчане ее активно выражают ничего противоестественного нет. При этом замглавы Совбеза подчеркнул, что гражданская позиция должна выражаться в соответствующих закону формах.

«А соответствуют закону сегодня такие формы проявления гражданской воли и реализации своих гражданских прав, которые не противоречат существующим санитарно-эпидемиологическим правилам», — напомнил Медведев.

По словам лидера «Единой России», при проведении массовых акций в этих условиях необходимо придерживаться принципа «не навреди», так как рост заболеваемости COVID-19 скажется на всех.