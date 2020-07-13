Суд продлил арест для бывшего помощника Фургала в Госдуме

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы продлил срок ареста для Андрея Карепова — бывшего помощника главы Хабаровского края Сергея Фургала в Госдуме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах, Карепов является одним из фигурантов дела. Срок ареста для Карепова продлили до 18 октября, само заседание суда проходило в закрытом режиме.

Губернатора Хабаровского края и члена партии ЛДПР Сергея Фургала задержали утром 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке. В то время он занимался бизнесом, в частности руководил компаниями, торговавшими лесоматериалами и ломом черных металлов. Главой региона он стал в сентябре 2018 года. Свою вину Фургал не признает.

Источники РБК, знакомые с материалами расследования, сообщили, что показания против губернатора о его причастности к преступлениям дал бывший деловой партнер Фургала, экс-совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, арестованный в 2019 году. Он тоже стал одним из фигурантов дела губернатора.

Помимо Карепова и Мистрюкова в деле фигурируют предприниматель и гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей, а также инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров.

10 июля губернатора арестовали до 9 сентября, защита намерена оспорить решение суда. Своей вины Фургал не признает, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.