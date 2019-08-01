Помпео продлил ограничения США против ядерной программы Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео продлил 31 июля ограничения, наложенные ранее США на Иран, которые, по мнению властей, помогут сдерживать создание ядерного оружия в Исламской республике. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

«Сегодняшнее решение поможет сохранить надзор за ядерной программой Ирана, снизить риски распространения [оружия], ограничить способность Ирана сократить свое «время прорыва» до ядерного оружия и помешать режиму воссоздать объекты для чувствительных с точки зрения распространения [оружия] целей», — говорится на сайте.

В Госдепе отметили, что пока Иран будет продолжать расширять свою ядерную программу, «экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться».

В этот же день США ввели санкции против иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Как отмечали источники, в Вашингтоне его не считают человеком, принимающим важные решения по ядерной программе. Однако, по утверждению Bloomberg, санкции против него ввели из-за того, что он действует от имени аятоллы Али Хаменеи, в отношении которого ранее были введены ограничения.