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Помпео продлил ограничения США против ядерной программы Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео продлил 31 июля ограничения, наложенные ранее США на Иран, которые, по мнению властей, помогут сдерживать создание ядерного оружия в Исламской республике. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

«Сегодняшнее решение поможет сохранить надзор за ядерной программой Ирана, снизить риски распространения [оружия], ограничить способность Ирана сократить свое «время прорыва» до ядерного оружия и помешать режиму воссоздать объекты для чувствительных с точки зрения распространения [оружия] целей», — говорится на сайте.

В Госдепе отметили, что пока Иран будет продолжать расширять свою ядерную программу, «экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться».

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США посчитали главу МИД Ирана невлиятельным и ввели против него санкции

В этот же день США ввели санкции против иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Как отмечали источники, в Вашингтоне его не считают человеком, принимающим важные решения по ядерной программе. Однако, по утверждению Bloomberg, санкции против него ввели из-за того, что он действует от имени аятоллы Али Хаменеи, в отношении которого ранее были введены ограничения.

Зариф в ответ на решение США заявил, что санкции не повлияют на него или его семью, так как у него нет «собственности или интересов за пределами Ирана»

В июле Иран увеличил лимит запасов обогащенного урана до 300 кг и повысил уровень обогащения до 3,67% после того, как страны, участвовавшие в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий, «ядерной сделке»), отказались от выполнения обязательств по соглашению после санкций США. До этого исполнение плана освобождало Иран от экономических ограничений со стороны США и Евросоюза. В мае прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения, восстанавливая санкции против Тегерана.

Теги: Иран, Майк Помпео, ограничения, Санкции, Иранская ядерная программа
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