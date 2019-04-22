США объявили об отказе от поблажек для импортеров иранской нефти

США объявили об отказе от поблажек для импортеров иранской нефти

Несмотря на восстановление санкций против Ирана, закупать нефть у Тегерана могли восемь стран — США сделали для них исключение из режима санкций до мая. Продлеваться оно не будет, подтвердили в Белом доме

Фото: Vahid Salemi / AP

Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять в мае новые возможности для вывода из-под введенных против Ирана ограничений, которые позволят импортерам закупать у страны нефть без опасения нарушения санкционного режима.

«Решение принято для того, чтобы иранский нефтяной экспорт сократился до нуля и чтобы у правящего в стране режима не осталось основного источника дохода», — приводит Bloomberg слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Исключения из-под санкций США получили Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция. Действие послаблений заканчивается 2 мая.

В Белом доме также призвали не беспокоиться из-за возможного дефицита на рынке: США, Саудовская Аравия и ОАЭ наравне со своими союзниками «привержены тому, чтобы мировые рынки были снабжены нефтью на должном уровне».