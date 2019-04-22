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Политика ,  
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США объявили об отказе от поблажек для импортеров иранской нефти
Несмотря на восстановление санкций против Ирана, закупать нефть у Тегерана могли восемь стран — США сделали для них исключение из режима санкций до мая. Продлеваться оно не будет, подтвердили в Белом доме
Фото: Vahid Salemi / AP

Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять в мае новые возможности для вывода из-под введенных против Ирана ограничений, которые позволят импортерам закупать у страны нефть без опасения нарушения санкционного режима.

«Решение принято для того, чтобы иранский нефтяной экспорт сократился до нуля и чтобы у правящего в стране режима не осталось основного источника дохода», — приводит Bloomberg слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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Исключения из-под санкций США получили Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция. Действие послаблений заканчивается 2 мая.

В Белом доме также призвали не беспокоиться из-за возможного дефицита на рынке: США, Саудовская Аравия и ОАЭ наравне со своими союзниками «привержены тому, чтобы мировые рынки были снабжены нефтью на должном уровне».

Агентство называет принятое решение победой помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, который считал, что обещания США усилить давление на Иран бессмысленны, пока действует система исключений. Госсекретарь Майк Помпео занимал более осторожную позицию, хотя и признавал, что объема предложения на рынке углеводородов достаточно, чтобы усилить давление на Тегеран.

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Решение Белого дома не стало неожиданностью. О том, что в администрации США планируют ужесточить политику по отношению к Ирану, 2 апреля сообщал Reuters. Источник говорил агентству, что один из рассматриваемых вариантов — ограничение на экспорт иранской нефти.

Из всех стран, получивших разрешение покупать нефть у Исламской республики, сильнее всего отказ от исключений может ударить по Китаю и Индии: они являются крупнейшими импортерами, отмечала газета Washington Post.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Иран, Санкции
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