Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Иран приступил к обогащению урана выше уровня 3,67% — максимума, который предусматривает ядерная сделка. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехрух Камалванди, передает Irna.

Он добавил, что одним из рассматриваемых вариантов в рамках третьего этапа сокращения обязательств по сделке может стать обогащение урана до 20%.

Тегеран объявил об обогащении урана выше установленного лимита 7 июля, объяснив эти действия тем, что страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не предприняли мер по предотвращению санкций США в отношении Ирана.

Берлин осудил действия Тегерана, обвинив его в подрыве ядерной сделки. Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил иранской стороне новыми ограничительными мерами, а американский президент Дональд Трамп призвал Иран «быть осторожным».