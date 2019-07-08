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Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Иран приступил к обогащению урана выше уровня 3,67% — максимума, который предусматривает ядерная сделка. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехрух Камалванди, передает Irna.

Он добавил, что одним из рассматриваемых вариантов в рамках третьего этапа сокращения обязательств по сделке может стать обогащение урана до 20%.

Тегеран объявил об обогащении урана выше установленного лимита 7 июля, объяснив эти действия тем, что страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не предприняли мер по предотвращению санкций США в отношении Ирана.

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Берлин осудил действия Тегерана, обвинив его в подрыве ядерной сделки. Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил иранской стороне новыми ограничительными мерами, а американский президент Дональд Трамп призвал Иран «быть осторожным».

Соглашение об иранской ядерной программе было заключено в 2015 году между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией. Тегеран в рамках СВПД обязался уменьшить запас обогащенного урана до 300 кг, а также не обогащать его выше 3,67% в течение 15 лет. В обмен остальные участники сделки обещали снять с исламской республики ограничительные меры, в частности в отношении торговли нефтью.

Теги: Иран, обогащение урана, ядерная сделка
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