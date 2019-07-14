Германия, Франция и Великобритания призвали Иран отменить решения по СВПД

Берлин, Париж и Лондон поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Тегераном своих обязательств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.

Согласно обнародованному тексту, Германия, Франция и Великобритания еще в 2018 году выразили сожаление в связи с выходом США из соглашения и введением американских санкций против Ирана, несмотря на то что Тегеран выполнял свои обязательства по договору.

Власти трех стран обеспокоены тем, что СВПД продолжит распадаться из-за санкций США и решения Ирана не выполнять ряд ключевых положений соглашения.

«Мы призываем Иран отменить свои недавние решения по этому вопросу», — говорится в заявлении.