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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Эрдоган заявил, что Азербайджан не хочет эскалации с Россией

Эрдоган: президент Азербайджана Алиев не хочет эскалации с Россией
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Президент Турции заявил, что «у Кавказа больше нет желания терпеть новый конфликт», и рассчитывает, что напряженность между Россией и Азербайджаном «не нанесет непоправимого ущерба» отношениям между этими странами
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Азербайджан не хочет эскалации конфликта с Россией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Anadolu.

По словам турецкого лидера, этот вопрос был поднят на его встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Тот предпринимает «осторожные и предусмотрительные шаги», рассказал Эрдоган.

«Он [Алиев] не сторонник продолжения или эскалации этого вопроса. Из заявлений Ильхама бей, я понял, что он настроен на урегулирование», — отметил Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что Турция имеет «глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией», и ее «самое большое желание — чтобы эти печальные события не нанесли непоправимого ущерба отношениям между Россией и Азербайджаном».

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«Мы знаем, что у обоих наших друзей есть уровень понимания, чтобы преодолеть эту проблему. Мы продолжим поддерживать конструктивные шаги, которые будут предприняты для решения проблемы. Нашим приоритетом будет избегать внезапных эскалаций, которые пошатнут стабильность региона, который был ареной достаточного количества войн и конфликтов», — добавил он.

Эрдоган заключил, что «у Кавказа больше нет желания терпеть новый конфликт».

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Напряженность в отношениях России и Азербайджана возникла после того, как в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и покушении на убийство. Во время следственных мероприятий два подозреваемых скончались. Российский СК отметил, что один из них умер от сердечной недостаточности. Баку утверждает, что они скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм. После этого в Баку силовики провели рейд на редакцию Sputnik, были задержаны и арестованы журналисты. 1 июля Азербайджан объявил о задержании ОПГ из россиян по обвинению в транзите наркотиков.

МИД России вызвал азербайджанского посла из-за «недружественных действий Баку». Позднее замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин выразил азербайджанской стороне решительный протест в связи с демонтажем отношений между двумя странами и действиями азербайджанских силовиков в отношении россиян. Москва призвала Баку вернуться к «стратегическому союзничеству».

Посол России Михаил Евдокимов также был вызван в азербайджанский МИД, который заявил об обеспокоенности «противоправными действиями», повлекшими гибель двух азербайджанцев, и «проявлениями этнической нетерпимости в связи с рейдами».

Кремль счел задержание журналистов в Азербайджане «чрезвычайно эмоциональной реакцией» и рассчитывает, что она «сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы».

Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке, заявило российское ведомство. Приоритетом для каждой стороны там назвали защиту прав граждан обеих стран.

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Елена Чернышова
Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев Азербайджан Россия
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