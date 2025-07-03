Генпрокуратура заявила о принятии «упреждающих мер» вместе с Баку
Надзорные ведомства России и Азербайджана принимают «упреждающие меры» для предотвращения «инсинуаций», говорится в поступившем в РБК сообщении Генпрокуратуры России.
«Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке. В приоритете — вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран. В целях предотвращения возможных инсинуаций главы надзорных ведомств ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера», — говорится в сообщении.
30 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру России проверить законность и обоснованность задержания подозреваемых в убийстве представителей азербайджанской диаспоры, во время которого погибли двое подозреваемых.
Как сообщило следственное управление СК по Свердловской области, задержанных подозревают в причастности к заказным убийствам и покушениям на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы в Екатеринбурге. При этом в ведомстве указали, что один из задержанных погиб, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются.
В Баку не согласились с озвученной российским СК причиной гибели. Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело об умышленном убийстве двух граждан страны — 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова. Глава объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил, что на их телах найдены множественные травмы.
После обострений отношений Баку и Москвы азербайджанская полиция пришла в редакцию «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»). В МВД заявили, что проводили «оперативно-разыскные мероприятия». В результате были задержаны семь человек, двоих арестовали — директора бакинского представительства Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Против них возбудили дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Еще нескольких россиян отправили под арест по делу о наркоторговле и киберпреступлениях.
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