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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Эрдоган назвал пожелание Анкары на фоне эскалации между Баку и Москвой

Эрдоган: Турция следит за обострением отношений между Москвой и Баку
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Эрдоган призвал Азербайджан и Москву к хладнокровию в урегулировании и пожелал, чтобы нынешняя напряженность не сказалась на двусторонних отношениях. Также он заявил, что Турция предпринимает шаги для деэскалации
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Турция надеется на урегулирование напряженной ситуации между Азербайджаном и Россией и отсутствие ущерба из-за нее для отношений двух стран, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в республику, передает CNN Turk.

«Наше главное пожелание — чтобы эти досадные инциденты не нанесли непоправимого ущерба отношениям между двумя странами. Локальные разногласия можно разрешить, не выводя их за рамки возникшей ситуации, и для этого крайне важно сохранять хладнокровие», — подчеркнул он.

По мнению Эрдогана, обе страны «обладают достаточной мудростью, чтобы преодолеть этот кризис», Турция поддерживает «конструктивные шаги, направленные на урегулирование», отметил он. «Кавказ больше не выдержит нового противостояния», — считает президент.

Он добавил, что обсуждал ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который «действует крайне осмотрительно и взвешенно, не поддаваясь на провокации и не разжигая конфликт».

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Обстановка возле Баку Плаза на месте задержания главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шихлинского, 1 июля 2025 года

К эскалации российско-азербайджанских отношений привело задержание в Екатеринбурге в конце июня членов азербайджанской диаспоры. Это было связано с расследованием двух убийств и покушения на убийство 2001, 2010 и 2011 годов. В результате около десятка фигурантов оказались под арестом.

При этом двое подозреваемых скончались. По версии российского СК, один из них умер от сердечной недостаточности, обстоятельства смерти второго устанавливаются. В Азербайджане судмедэкспертизы заявили о наличии на телах следов травм, Баку завел уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, применении пыток и злоупотреблении служебными полномочиями.

Вслед за этим в республике были задержаны сотрудники редакции «Sputnik Азербайджан», часть из них отпустили. Но исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов оказались под арестом по обвинению в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Издание не работает. Еще одна группа россиян была арестована по подозрению в причастности к наркоторговле и киберпреступлениям. Поначалу к ним не пускали представителей России, но потом Баку все же допустил их.

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