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Война санкций ,  
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Трамп похвалил Путина за борьбу с санкциями и назвал его профессионалом

Сюжет
Война санкций
Трамп рассказал, что говорил с Путиным о возможных новых санкциях. По мнению республиканца, Россия сумела справиться с ограничениями, которые вводили против нее ранее
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президенту Владимиру Путину удавалось успешно бороться с ограничениями против России, новые могут быть введены, заявил американский лидер Дональд Трамп. Кадры его ответов журналистам опубликованы в Х.

«Знаете, ему удавалось справляться с санкциями. <...> Он профессионал», — считает Трамп.

По его словам, Путин понимает, что санкции против России могут последовать, они будут «обязывающие». Также Трамп добавил, что обсуждал с ним ограничения — последний раз политики общались по телефону 3 июля, это была их шестая беседа с момента возвращения республиканца в Белый дом.

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В конце июня сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что Трамп, говоря о новых санкциях против России, счел нужным двигаться вперед с законопроектом на этот счет, по словам Грэма, президент впервые сказал ему подобное.

Сенатор — автор санкционного проекта, согласно которому если страна покупает продукцию у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500-процентная пошлина. Среди стран, которым может грозить мера, он назвал Индию и Китай, так как они поддерживают Россию, покупая у нее углеводороды. По словам Грэма, в первой половине июля документ могут провести в сенате, у него достаточная поддержка (84 члена). Решение о введении санкций останется за Трампом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявления сенатора сказал, что позиция Грэма известна по всему миру, он «относится к группе таких заядлых русофобов». «Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно», — сказал Песков. Те, кто инициируют ограничения, должны задаться вопросом, помогают ли меры урегулированию, добавил он.

Позднее президент Чехии Петр Павел рассказал, что на закрытом ужине на саммите НАТО в конце июня европейские лидеры настаивали, чтобы президент США занял более жесткую позицию в отношении России, однако тот проявил сдержанность.

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