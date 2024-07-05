Песков заявил, что Мединский курирует наработки по переговорам

Песков подчеркнул, что никакой переговорной группы нет, так как нет даже перспектив переговоров с Киевом. Мединский заявил, что участвовал в переговорах с Венгрией как помощник президента России, а не как глава переговорной группы

Владимир Мединский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Помощник президента России Владимир Мединский продолжает курировать массив наработок по переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Он [Мединский] вел переговоры, поэтому, конечно, весь массив наработок курируется им», — заявил Песков.

Он добавил, что сейчас никакой переговорной группы нет, «потому что нет переговоров и нет даже перспектив переговоров».

По словам Пескова, то, что было наработано ранее, «те старые стамбульские договоренности, могли бы быть таким базисом для возобновления [переговорного] процесса».

Днем 5 июля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Песков ранее говорил, что визит венгерского политика в Москву состоялся по его инициативе. По словам Орбана, визит в Россию был необходим для продолжения «мирной миссии», до этого политик встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней Орбан предложил подумать над установлением режима прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирного диалога. В Киеве эту идею отвергли, Зеленский заявил, что такое развитие событий не подходит Украине без четкого плана урегулирования.

На пресс-конференции после встречи с Орбаном Путин заявил, что Украина не хочет рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать мирные переговоры с Москвой, как предложил венгерский премьер.

На вопрос о своем статусе в российско-венгерских переговорах Мединский сказал, что он участвовал в качестве помощника российского президента, а не главы переговорной группы с Киевом, передает ТАСС. «Нет, нет — как помощник президента», — ответил он.

Переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после военной операции в феврале 2022 года. Российскую делегацию возглавлял Мединский. В марте того же года стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — по видеосвязи. В конце месяца делегации двух стран встретились в Стамбуле.

Тогда Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса, а Киев в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Однако в мае обе стороны заявили о заморозке переговоров.

В июне 2023 года Путин рассказал, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Позже лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией, говорил, что украинская сторона была готова подписать соглашение, но Борис Джонсон (на момент переговоров премьер-министр Великобритании) убедил этого не делать.