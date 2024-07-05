Переговоры Путина и Орбана завершились
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершили переговоры в Москве, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Беседа продолжалась почти три часа.
Визит венгерского политика в Москву состоялся по его инициативе, рассказывал ранее Песков.
Орбан прилетел в Москву днем 5 июля. На встрече Путин заявил Орбану, что у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине, в том числе нюансы. Венгерский премьер в ответ заявил, что хотел бы ознакомиться с мнением российского президента по важным для Европы вопросам, а сегодняшнюю встречу назвал «особенной».
По словам Орбана, визит в Россию был необходим для продолжения «мирной миссии». За несколько дней до этого венгерский премьер посетил Киев, где проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней Орбан предложил украинскому лидеру подумать над установлением режима прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирного диалога.