Переговоры Путина и Орбана завершились

Переговоры Путина и Орбана продлились почти три часа

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершили переговоры в Москве, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Беседа продолжалась почти три часа.

Визит венгерского политика в Москву состоялся по его инициативе, рассказывал ранее Песков.

Орбан прилетел в Москву днем 5 июля. На встрече Путин заявил Орбану, что у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине, в том числе нюансы. Венгерский премьер в ответ заявил, что хотел бы ознакомиться с мнением российского президента по важным для Европы вопросам, а сегодняшнюю встречу назвал «особенной».

По словам Орбана, визит в Россию был необходим для продолжения «мирной миссии». За несколько дней до этого венгерский премьер посетил Киев, где проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней Орбан предложил украинскому лидеру подумать над установлением режима прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирного диалога.