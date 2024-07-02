Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что попросил украинского президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией, передает Reuters.

По итогам встречи главы государств также объявили, что договорились работать над соглашением, которое урегулирует двусторонние проблемы, передает «Страна.ua».

«Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе в отношениях между странами», — сказал президент Украины.

«Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии», — добавил премьер Венгрии.

Виктор Орбан прилетел в Киев ранее 2 июля. Это его первая поездка на Украину после начала российской военной операции. Пресс-секретарь правительства Венгрии Берталан Хаваси перед визитом сообщал, что главной темой переговоров Орбана с Зеленским станет «шанс на достижение мира». В Кремле отмечали, что не ожидают прорывов от встречи, называя визит венгерского премьера в Киев «исполнением обязанностей», поскольку Венгрия недавно стала председателем в ЕС.

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