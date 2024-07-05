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Военная операция на Украине ,  
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Песков рассказал, когда Орбан предложил провести переговоры с Путиным

Песков: инициатива провести переговоры с Путиным исходила от Орбана
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан и&nbsp;Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сам предложил приехать в Москву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос тележурналиста Павла Зарубина.

«Да, это была инициатива венгерской стороны. <...> Это все очень быстро, буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита», — добавил Песков.

Песков назвал одну из тем переговоров Путина и Орбана в Москве
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Владимир Путин и Виктор Орбан

Орбан прилетел в Москву 5 июля. На встрече Путин заявил Орбану, что у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине, в том числе нюансы. Венгерский премьер в ответ заявил, что хотел бы ознакомиться с мнением российского президента по важным для Европы вопросам, а сегодняшнюю встречу назвал «особенной».

По словам Орбана, визит в Россию был необходим для продолжения «мирной миссии». За несколько дней до этого венгерский премьер посетил Киев, где проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней Орбан предложил украинскому лидеру подумать над установлением режима прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирного диалога.

Как позже рассказал политик, Зеленскому эта идея не очень понравилась. Орбан объяснил, что у украинского лидера «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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