Путин на встрече с Орбаном предложил поговорить о мире на Украине

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил Зеленскому подумать над возможностью прекращения огня перед началом мирных переговоров. Теперь он встретился с Путиным, с которым, по его словам, также хочет обсудить перспективы мира

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Президент России Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан начали встречу в Москве. Путин заявил Орбану, что на встрече у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине. Трансляцию встречи ведет РБК.

«Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа — [оно состоялось] совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция в отношении возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы», — сказал Путин, напомнив, что в этот раз Орбан прибыл в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер в ответ заявил, что хотел бы ознакомиться с мнением российского президента по важным для Европы вопросам, а сегодняшнюю встречу назвал «особенной». «Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта (на Украине). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», — добавил Орбан.



Орбан прилетел в Москву ранее 5 июля. По его словам, этот визит необходим для продолжения «мирной миссии». За несколько дней до этого венгерский премьер посетил Киев, где проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней, в частности, Орбан предложил украинскому лидеру подумать над установлением режима прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирного диалога.

«Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной. Украина действительно хочет мира, и у нас есть для этого инструмент — провели первый саммит мира и готовимся ко второму», — рассказали впоследствии в аппарате Зеленского.

После того, как появились данные о возможном визите Орбана в Москву, глава Евросовета Шарль Мишель предупредил, что у Венгрии нет мандата на контакты с Россией от лица объединения. По его словам, никакие обсуждения по Украине не могут происходить без участия Киева. Орбан согласился с позицией Мишеля, отметив при этом, что не вел переговоры от имени ЕС, однако, как он полагает, такие встречи могут приблизить стороны к миру.

1 июля к Венгрии перешло председательство в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза. Будапешт по многим общеевропейским вопросам имеет собственную точку зрения и вступает в споры с ЕС, в частности, по вопросам поддержки Украины и антироссийских санкций.

Путин еще накануне заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но в то же время считает маловероятной возможность прекращения конфликта с помощью посредников. «Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы», — сказал глава государства по завершении рабочего визита в Астану.

В середине июня президент предложил для начала мирных переговоров новые условия, согласно которым они могут начаться сразу после вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Российский лидер также потребовал зафиксировать статус этих регионов, Крыма и Севастополя, как российских и отказаться от вступления Украины в НАТО.

Зеленский счел это предложение ультиматумом. Впоследствии он заявил, что только украинский народ может решать, должна ли Украина вступать в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию. «Если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», — сказал глава государства в интервью Bloomberg, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО без части территорий.