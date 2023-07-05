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ФСБ сообщила о предотвращении терактов на Сахалине

ФСБ: предотвращен теракт на объекте энергетики и в военкомате на Сахалине
По подозрению в подготовке терактов задержан житель Южно-Сахалинска. По данным ФСБ, его целями были объект энергетики и военкомат

Гражданин России задержан за подготовку терактов на энергетическом объекте и в военкомате на Сахалине, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате», — сказано в сообщении.

Оперативники задержали гражданина России, 1980 года рождения, который, как заявляют в ФСБ, выступает «сторонником украинского неонацизма».

При обыске у мужчины нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, в которых были инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств. Обнаружились также «переписка с координатором одной из террористических организаций Украины» и «большое количество террористического и экстремистского контента».

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Тюмени мужчины, который убеждал военных перейти на сторону Украины после прибытия в зону боевых действий.

Ведомство назвало задержанного «пособником украинских спецслужб». По данным ФСБ, тот «склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ» и обещал российским военным организовать связь «с представителями украинских разведывательных органов». В качестве аргументов он «использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы».

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ФСБ также неоднократно сообщала о задержании россиян, планировавших уехать на Украину и вступить в ряды вооруженных формирований, воюющих против российской армии. 

Один из последних случаев произошел в Нальчике. 35-летнего мужчину задержали при попытке уехать на Украину через Белоруссию. «Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил России», — сообщили тогда в ФСБ. Уголовное дело возбудили о покушении на госизмену (ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК).

Теги
ФСБ Южно-Сахалинск теракт

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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