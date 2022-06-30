Акционеры «Роснефти» избрали главу совета директоров вместо Шрёдера

Новым председателем совета директоров нефтекомпании стал Бельмахди Тайеб, бывший топ-менеджер Qatar Energy. Герхард Шрёдер покинул эту должность в мае

Герхард Шредер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Акционеры «Роснефти» избрали новый состав совета директоров, сообщает нефтяная компания. Его председателем стал бывший топ-менеджер госпредприятия Катара Qatar Energy.

Всего в совете 11 человек, в него также вошли:

председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов;

помощник президента Максим Орешкин;

вице-премьер Александр Новак;

губернатор Красноярского края Александр Усс;

председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин;

директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов;

ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко;

президент — главный исполнительный директор филиппинской Oil & Petroleum International Resources Ltd. Педро Акино-младший;

представители компании Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль Моханнади.

Акционеры также утвердили размер дивидендов за 2021 год: суммарный дивиденд на акцию составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов — 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. В компании отметили, что это рекордный показатель.

С сентября 2017 года по май 2022-го председателем совета директоров «Роснефти» был Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии (занимал эту должность с 1998 по 2005 год). Весной нефтекомпания сообщила, что Шрёдер не сможет продлить свои полномочия. Это произошло на следующий день после того, как Европарламент предложил ввести санкции против европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России. Среди них парламентарии упомянули и Шрёдера, которого действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал покинуть все посты в России на фоне российской военной операции на Украине.

После этого Шрёдер сообщил, что отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома». Его кандидатуру выдвинули в начале февраля.

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Шрёдер — глава комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Вместе с ним совет директоров «Роснефти» покинул и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, занимавший пост зампредседателя совета.

С конца февраля из совета директоров «Роснефти» ушли также главный исполнительный директор BP Бернард Луни, экс-глава компании Роберт Дадли и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

27 февраля BP объявила, что продает 19,75% «Роснефти». Помимо нее крупнейшими акционерами российской нефтекомпании по состоянию на 1 июля 2021 года являлись «Роснефтегаз» (40,4%), катарский QH Oil Investments (18,46%), двум «дочкам» «Роснефти» принадлежит 10,36%.