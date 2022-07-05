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Зеленский заявил о «мелких провокациях» со стороны Приднестровья

По словам украинского лидера, в Киеве отмечают провокации со стороны непризнанной республики, но небольшие. На Украине считают, что за ними стоит Россия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о провокациях со стороны Приднестровья, не уточнив их сути. Украинский лидер выступил на организованном изданием Economist круглом столе, запись выступления Зеленского опубликована в его Telegram-канале.

«Провокации есть, провокации были. Скажу честно <...> провокации с Приднестровья есть. Они мелкие, но они есть. Их осуществляет Россия, специально», — сказал Зеленский, ссылаясь на информацию от президента Молдавии Майи Санду.

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В конце июля глава непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции, что нападение Приднестровья на Украину невозможно. По его словам, Тирасполь сохраняет нейтралитет по отношению к конфликту на территории соседней страны.

«Даже те, кто заявляет об этом <...>, понимают невозможность нападения Приднестровья на Украину. Эти их заявления предназначены для внутриукраинского потребителя, чтобы украинский социум чувствовал опасность, якобы от Приднестровья исходящую», — сказал тогда глава Приднестровья.

Красносельский назвал происходящее на Украине трагедией и указал, что ее корни следует искать в далеком прошлом.

В конце апреля в Приднестровье произошел ряд инцидентов и атак — в частности, неизвестные обстреляли штаб-квартиру Министерства госбезопасности республики в Тирасполе. Власти заявили, что стрелявшие прибыли с территории Украины и после обстрела вернулись назад.

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После атаки власти ввели в регионе красный уровень террористической опасности и назвали случившееся терактами.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что ситуацию в регионе «пытается дестабилизировать» Россия.

В Москве расценили эти инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине, чего, как заявили в российском МИДе, «хотели бы избежать».

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Владимир Зеленский Приднестровье Украина Молдавия

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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