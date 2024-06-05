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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал серьезным и опасным шагом поставку оружия Киеву

Путин: ситуация, когда страны управляют поставленным государствам оружием опасна
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств в ОДК &laquo;Лахта-центр&raquo; в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств в ОДК «Лахта-центр» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Ситуация, когда страны, которые поставляют оружие воюющим сторонам, а также «управляют» его применением, опасна, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

«Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляет — они не только поставляют, а управляют этим оружием. Это очень серьезный и опасный шаг», — сказал президент России.

Материал дополняется

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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