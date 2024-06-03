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Военная операция на Украине ,  
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Власти Казахстана не исключили участие в саммите по Украине

Казахстан рассмотрит участие в саммите по Украине
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Военная операция на Украине
Фото: Florian Gaertner / Global Look Press
Фото: Florian Gaertner / Global Look Press

Участие Казахстана в саммите мира по Украине будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

«Участие нашей страны в этом саммите будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции Казахстана по данному вопросу», — приводит его слова Tengrinews. Казахстан поддерживает отношение в разных сферах как с Украиной, так и с Россией, добавил Смадияров.

«Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН», — заключил он.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после начала Россией военной операции на Украине не раз выступал за мирное урегулирование конфликта и предлагал посредничество в этом вопросе. В июне 2022 года он заявил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории», которыми, по мнению казахстанских властей, являются ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Токаева «за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины» и непризнание ЛНР и ДНР.

В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов. Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года. В марте 2024-го он допустил начало переговоров при возвращении контроля над территориями, утраченными после 2022 года.

Саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение. Зеленский пообещал передать Москве наработки, как это происходило при согласовании зерновой сделки через Турцию и ООН.

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Теги
Казахстан саммит Швейцария мирные переговоры Украина
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