Молдавии готовят роль «второй Украины» как «инструмента агрессии» Запада против России, считает замглавы российского МИДа Галузин. По его мнению, сближение страны с ЕС и НАТО мешает урегулированию приднестровского вопроса

Запад готовит для Молдавии роль «второй Украины» как «очередного инструмента своей агрессии», заявил в интервью ТАСС замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

Замминистра подчеркнул, что Москва «не желает украинской участи традиционно дружественно относящемуся к России молдавскому народу, который хотят сделать «расходным материалом» в реализации чужих геополитических интересов». Он также напомнил, что на обоих берегах Днестра проживают около 250 тыс. российских граждан.

На левом берегу Днестра расположена непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). На ее территории с 1992 года размещены российские миротворцы. Приднестровские власти выступают против вступления Молдавии в Евросоюз и стремятся к сближению с Россией. Молдавия в 2022 году подала заявку на вступление в Евросоюз. Кишинев заявил, что Приднестровье не помешает присоединению. В апреле в Москве прошел съезд оппозиционных молдавских политиков, был создан предвыборный блок «Виктория». 20 октября пройдут выборы президента Молдавии. На тот же день назначен референдум по вопросу интеграции страны в ЕС. Согласно результатам апрельского опроса, за вступление в Евросоюз проголосовали бы 56% граждан Молдавии, против — 19%.

Что касается соглашения Молдавии и Евросоюза о сотрудничестве в области безопасности и обороны, подписанного 21 мая, Галузин считает, что оно «направлено на дальнейшее подтягивание» Кишинева к НАТО, в придаток которого давно превратился нынешний Евросоюз, милитаризацию республики и размывание ее нейтрального статуса, зафиксированного в Конституции».

По мнению замминистра, этот фактор, а также «разновекторная внешнеполитическая ориентация Кишинева и Тирасполя» в целом усложняют урегулирование приднестровского вопроса. «История также подтверждает, что любое «содействие» Запада никогда не приносило получавшим его «помощь» государствам стабильность и безопасность. В полной мере это относится сейчас к Молдавии», — заключил дипломат.

В феврале прошлого года глава российского МИДа Сергей Лавров также говорил, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины», поскольку молдавский президент Майя Санду «сделает все», чтобы присоединиться к НАТО. В Кишиневе не согласились с таким заявлением и обвинили министра в шовинизме и империализме.