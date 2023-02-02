Лавров заявил о желании Запада сделать из Молдавии «следующую Украину»

Сергей Лавров (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины», президент республики Майя Санду готова практически на все, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости». Так он ответил на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдавию. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», — сказал Лавров.

Президент Молдавии Майя Санду 21 января в интервью Politico заявила, что республика обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок в связи с военным конфликтом на Украине. По словам президента, Кишинев пока обдумывает свой следующий шаг, а также необходимость поправок к Конституции, если страна решит вступить в НАТО.

Сейчас в Конституции Молдавии закреплен нейтральный статус. Согласно ст. 11 республика провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения у себя вооруженных сил других государств.

В конце декабря прошлого года замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «РИА Новости» предупредил, что процесс сотрудничества Кишинева со странами НАТО «в военной и военно-технической сферах <...> в большей степени подрывает безопасность самой Молдавии». «Безрассудное накачивание» стран западными вооружениями или размещение там натовских сил «приближает к катастрофе», отметил Галузин. В пример он привел «печальный опыт Украины».

Представитель МИД Молдавии Даниэль Водэ на это заявил, что такое сравнение в Кишиневе расценивают как угрозу. Водэ подчеркнул, что Молдавия является мирным и нейтральным государством.