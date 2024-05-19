Шор призвал молдаван голосовать против евроинтеграции

Беглый молдавский политик Илан Шор призвал жителей голосовать на референдуме против вступления республики в Евросоюз. О начале кампании «Нет вступлению в ЕС» он сообщил в телеграм-канале.

«Думаю, многие сказки про Европу уже развеялись. Люди увидели цены на продукты в ЕС. Взлетят цены на газ и электричество», — говорится в публикации. По его словам, в случае евроинтеграции жителей Молдавии сначала «вынудят» отказаться от своей идентичности, а после и суверенитета.

Шор считает, что развивать страну поможет сближение с Евразийским экономическим союзом и Россией. Оно даст дешевый газ и электричество, поможет построить новые заводы, пояснил политик.

В марте президент Молдавии Майя Санду призвала запустить организацию референдума о членстве республики в Евросоюзе. Он пройдет 20 октября, в день президентских выборов. За вступление Молдавии в ЕС проголосовали бы 56% граждан республики, против — 25%, показали результаты опроса, проведенного Центром исследований CBS Research в апреле.