Шор призвал молдаван голосовать против евроинтеграции
Беглый молдавский политик Илан Шор призвал жителей голосовать на референдуме против вступления республики в Евросоюз. О начале кампании «Нет вступлению в ЕС» он сообщил в телеграм-канале.
«Думаю, многие сказки про Европу уже развеялись. Люди увидели цены на продукты в ЕС. Взлетят цены на газ и электричество», — говорится в публикации. По его словам, в случае евроинтеграции жителей Молдавии сначала «вынудят» отказаться от своей идентичности, а после и суверенитета.
Шор считает, что развивать страну поможет сближение с Евразийским экономическим союзом и Россией. Оно даст дешевый газ и электричество, поможет построить новые заводы, пояснил политик.
В марте президент Молдавии Майя Санду призвала запустить организацию референдума о членстве республики в Евросоюзе. Он пройдет 20 октября, в день президентских выборов. За вступление Молдавии в ЕС проголосовали бы 56% граждан республики, против — 25%, показали результаты опроса, проведенного Центром исследований CBS Research в апреле.
Молдавия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены блока, а в декабре 2023 года Брюссель решил начать переговоры о вступлении страны в союз. Президент допускала, что Молдавия может присоединиться к объединению к 2030 году.
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