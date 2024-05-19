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Политика ,  
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Шор призвал молдаван голосовать против евроинтеграции

Оппозиционер Шор призвал голосовать против присоединения Молдавии к Евросоюзу

Беглый молдавский политик Илан Шор призвал жителей голосовать на референдуме против вступления республики в Евросоюз. О начале кампании «Нет вступлению в ЕС» он сообщил в телеграм-канале.

«Думаю, многие сказки про Европу уже развеялись. Люди увидели цены на продукты в ЕС. Взлетят цены на газ и электричество», — говорится в публикации. По его словам, в случае евроинтеграции жителей Молдавии сначала «вынудят» отказаться от своей идентичности, а после и суверенитета.

Шор считает, что развивать страну поможет сближение с Евразийским экономическим союзом и Россией. Оно даст дешевый газ и электричество, поможет построить новые заводы, пояснил политик.

Санду призвала закрепить стремление Молдавии в ЕС в Конституции
Политика
Майя Санду

В марте президент Молдавии Майя Санду призвала запустить организацию референдума о членстве республики в Евросоюзе. Он пройдет 20 октября, в день президентских выборов. За вступление Молдавии в ЕС проголосовали бы 56% граждан республики, против — 25%, показали результаты опроса, проведенного Центром исследований CBS Research в апреле.

Молдавия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены блока, а в декабре 2023 года Брюссель решил начать переговоры о вступлении страны в союз. Президент допускала, что Молдавия может присоединиться к объединению к 2030 году.

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Теги
Илан Шор Молдавия Евросоюз вступление в ЕС

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