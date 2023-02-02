В Кишиневе отвергли слова Лаврова о Молдавии как «второй Украине»

Даниэль Водэ (Фото: voda.daniel / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Молдавия может стать «второй Украиной», не соответствуют действительности. Об этом написал глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Категорически отвергаем заявление главы российской дипломатии, которое не соответствует истине и является частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. <...> Путь, по которому идет Республика Молдова, — это путь вступления в Европейский союз», — процитировал Водэ заявление внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИДа говорится, что Молдавия выбрала свое будущее и «является частью свободного мира». «Будем признательны, если все страны мира, включая Российскую Федерацию, будут уважать решение нашего народа», — подчеркнули в ведомстве.

2 февраля Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости», что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины», поскольку президент республики Майя Санду готова «на все», чтобы страна стала частью НАТО.

Санду 21 января в интервью Politico сказала, что страна обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок в связи с военным конфликтом на Украине. В конце прошлого года Водэ говорил, что сравнение сотрудничества Молдавии и НАТО с «печальным опытом Украины», которое последовало от замглавы МИД России Михаила Галузина, руководство страны расценивает как угрозу.