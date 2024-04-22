Глава МИД Молдавии заявил, что Приднестровье не помешает вступлению в ЕС

Михай Попшой (Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Global Look Press)

Непризнанное Приднестровье не станет препятствием в процессе вступления Молдавии в Европейский союз, жители региона тоже смогут получить экономические выгоды, заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой на форуме Молдавско-американской конвенции.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы в процессе присоединения те, кто находится слева от Днестра, могли извлечь выгоду из всего, что предлагает Европейский союз», — сказал Попшой (цитата по Radio Moldova).

При этом он уточнил, что это будет не так, как это было в 2014 году, когда были предложены все преимущества Соглашения об ассоциации и соглашения о свободной торговле, а Молдавия «не получила ничего взамен».

Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдавией было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. В экономической части соглашения предполагалась отмена ряда пошлин, более свободное движение капитала и взаимное открытие рынков. После подписания документа Россия ввела пошлины на молдавские товары.

В январе 2024 года, как отметил глава молдавского МИДа, для экономических агентов Приднестровья были введены таможенные пошлины, но это не создало «чрезмерных экономических трудностей на левом берегу Днестра». С 1 января вступили в силу изменения в Таможенный кодекс, согласно которым экономические агенты приднестровского региона платят налоги за импорт товаров, как это делают другие компании из Молдавии.

В марте 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз. В мае 2023 года глава государства заявила, что Молдавия может присоединиться к блоку к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя сейчас Кишинев этот регион не контролирует.

С 1992 года в зоне приднестровского конфликта после подписания с Молдавией соглашения по мирному урегулированию находятся российские миротворцы. В регионе также дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и ее замене гражданской миссией с международным мандатом.