В Молдавии обвинили Лаврова в шовинизме из-за слов о «второй Украине»

Высказывания главы МИД России о Молдавии как о «второй Украине» являются проявлением шовинизма и империализма, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире телеканала «ТВР-Молдова».

«С антропологической точки зрения, это уровень тяжелой деградации публичного поведения по отношению к стране со стороны дипломата», — сказал Гросу. Он добавил, что Лавров нарушил элементарные нормы общения в отношении страны и обвинил его в империализме. «Столько гнилого шовинизма и империализма», — отметил спикер парламента.

По мнению Гросу, подобные заявления представляют реальную опасность.

2 февраля Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости», что западные страны «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины». Он обвинил президента Майю Санду в готовности «практически на все», чтобы ее страна вступила в НАТО. 21 января Санду говорила, что Молдавия, в связи с военными действиями на Украине, обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступить в военный блок.

В Кишиневе отвергли слова Лаврова, заявив, что они не соответствуют действительности. Представитель МИД Молдавии Даниэль Водэ заявил, что подобные сравнения руководство государства расценивает как угрозу и добавил, что Молдавия — мирное и нейтральное государство.