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Военная операция на Украине ,  
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США объявили о контракте на поставку Украине одного NASAMS за $285 млн

Пентагон: Госдеп США одобрил возможную продажу Украине одного ЗРК NASAMS за $285 млн
Украина запросила один комплекс ПВО NASAMS с дополнительным оборудованием и запчастями, Госдеп одобрил возможную продажу. Стоимость контракта — $285 млн, подрядчиком выступит компания Raytheon
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

США одобрили возможную продажу Украине одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и необходимого для него оборудования на $285 млн, говорится в сообщении на сайте входящего в состав Минобороны Агентства по кооперации в области обороны и безопасности (DSCA). Подрядчиком выступит Raytheon Missiles and Defense.

Киев запросил один ЗРК с радаром AN/MPQ-64F1 Sentinel, пунктом управления, пусковой установкой, приемниками GPS, двигателями, генераторами и другим оборудованием, а также запчастями.

«Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что NASAMS поможет Украине защитить от ракетных и авиационных ударов критическую инфраструктуру и другие объекты. «Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе» и не скажет негативного влияния на боеготовность США, добавили в DSCA.

ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) используется как система ПВО для борьбы самолетами, беспилотниками, крылатыми ракетами и др. на малых и средних высотах. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Их используют более десятка стран — США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды и т. д.

Украина уже получала от западных стран ЗРК NASAMS. В ноябре прошлого года министр обороны страны Алексей Резников сообщил о прибытии в страну этих систем, а также ЗРК Apside, и поблагодарил за их передачу Норвегию, Испанию и США. В январе этого года Вашингтон объявил, что поставит Киеву еще NASAMS. В апреле на Украине заявили, что ожидают их поставок в скором времени.

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В феврале российское Минобороны впервые отчиталось об уничтожении такого ЗРК норвежского производства, который находился в ДНР. Президент Владимир Путин, говоря о поставках Украине западных систем ПВО, отмечал, российские вооруженные силы их «пощелкают».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
NASAMS США Украина военная помощь

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