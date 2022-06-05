Минобороны сообщило об уничтожении на окраине Киева танков Т-72 из Европы
На окраине Киева уничтожены танки Т-72 и другая бронетехника, прибывшая на Украину из стран Восточной Европы, российская авиация поразила их с помощью высокоточных ракет большой дальности, сообщили в Минобороны России.
Военная техника была размещена в корпусах вагоноремонтного предприятия, уточнили в министерстве.
Ранее утром киевский мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах на объектах инфраструктуры в восточной части города — в Днепровском и Дарницком районах. Один человек пострадал, добавил он, погибших нет. В офисе президента Украины уточнили, что пострадали объекты «Укрзализныци» — оператора железных дорог.
О поставках на Украину танков Т-72 сообщали власти Польши. В Варшаве не назвали точное количество отправленных машин, однако, по данным Polityka, речь идет о 232 единицах, что составляет две танковых бригады в польской армии. По неофициальной информации, писал портал, Киеву намеревались передать боевые машины пехоты (БМП) БРП-1, реактивные установки «Град», ракеты класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27, а также самоходные гаубицы 2С1 «Гозьзик».
Передать танки Т-72 украинской стороне решили в начале апреля и власти Чехии. Глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам Ондржей Бенешик не уточнил количество переданных Киеву машин, однако указал, что вместе с танками на Украину поступают и БМП.
Условия поставок танков из Польши на Украину стали причиной критики со стороны Варшавы в адрес Берлина. Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что Германия обещала заменить переданные Украине танки на современные машины Leopard в рамках кругового обмена, однако не сделала этого. В немецком МИДе в ответ заверили, что не могут перемещать технику «по щелчку пальцев».