Минобороны сообщило об уничтожении на окраине Киева танков Т-72 из Европы

В корпусах вагоноремонтного предприятия на окраине столицы Украины уничтожены прибывшие из Восточной Европы танки Т-72, сообщили в Минобороны России. По данным Polityka, Киеву переданы 232 танка Т-72 *

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

На окраине Киева уничтожены танки Т-72 и другая бронетехника, прибывшая на Украину из стран Восточной Европы, российская авиация поразила их с помощью высокоточных ракет большой дальности, сообщили в Минобороны России.

Военная техника была размещена в корпусах вагоноремонтного предприятия, уточнили в министерстве.

Video

Ранее утром киевский мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах на объектах инфраструктуры в восточной части города — в Днепровском и Дарницком районах. Один человек пострадал, добавил он, погибших нет. В офисе президента Украины уточнили, что пострадали объекты «Укрзализныци» — оператора железных дорог.

О поставках на Украину танков Т-72 сообщали власти Польши. В Варшаве не назвали точное количество отправленных машин, однако, по данным Polityka, речь идет о 232 единицах, что составляет две танковых бригады в польской армии. По неофициальной информации, писал портал, Киеву намеревались передать боевые машины пехоты (БМП) БРП-1, реактивные установки «Град», ракеты класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27, а также самоходные гаубицы 2С1 «Гозьзик».

Передать танки Т-72 украинской стороне решили в начале апреля и власти Чехии. Глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам Ондржей Бенешик не уточнил количество переданных Киеву машин, однако указал, что вместе с танками на Украину поступают и БМП.

Читайте на РБК Pro Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Санкции ЕС и недвижимость: стоит ли инвестировать в квартиру за рубежом Санкции ЕС и недвижимость: стоит ли инвестировать в квартиру за рубежом Статьи Pro Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Статьи Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль Статьи

Условия поставок танков из Польши на Украину стали причиной критики со стороны Варшавы в адрес Берлина. Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что Германия обещала заменить переданные Украине танки на современные машины Leopard в рамках кругового обмена, однако не сделала этого. В немецком МИДе в ответ заверили, что не могут перемещать технику «по щелчку пальцев».