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В Киеве сообщили о взрывах на железнодорожных объектах

На востоке Киева произошли несколько взрывов, в офисе Зеленского сообщили, что пострадала инфраструктура железных дорог. Пострадал один человек, погибших нет. Журналисты CNN и Reuters сообщили о столбе дыма после взрывов *
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

В Дарницком и Днепровском районах Киева, расположенных на востоке города, произошло несколько взрывов на объектах инфраструктуры, один человек пострадал, сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко сообщил, что в результате ударов пострадали объекты «Укрзализныци» — украинского оператора железных дорог. Журналисты Reuters и CNN сообщили, что в результате взрывов поднялся высокий столб дыма.

Минобороны России заявляло, что военные не наносят ударов по гражданским объектам, только по военным целям.

Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города
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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Накануне вечером власти Донецкой народной республики сообщили об обстреле украинскими силами Ворошиловского района Донецка. Мэр Алексей Кулемзин уточнил, что пострадали не менее 12 человек, большинство из них доставили в больницы с резаными ранами или осколочными ранениями.

Утром 5 июня в Штабе теробороны ДНР заявили об артиллерийском обстреле со стороны позиций ВСУ в Новомихайловке по Петровскому району Донецка. Как уточнили военные республики, применена 122-мм артиллерия.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Киев Виталий Кличко Украина взрыв в Киеве «Укрзализныца»
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