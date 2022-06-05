В Киеве сообщили о взрывах на железнодорожных объектах

На востоке Киева произошли несколько взрывов, в офисе Зеленского сообщили, что пострадала инфраструктура железных дорог. Пострадал один человек, погибших нет. Журналисты CNN и Reuters сообщили о столбе дыма после взрывов *

Фото: Edgar Su / Reuters

В Дарницком и Днепровском районах Киева, расположенных на востоке города, произошло несколько взрывов на объектах инфраструктуры, один человек пострадал, сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко сообщил, что в результате ударов пострадали объекты «Укрзализныци» — украинского оператора железных дорог. Журналисты Reuters и CNN сообщили, что в результате взрывов поднялся высокий столб дыма.

Минобороны России заявляло, что военные не наносят ударов по гражданским объектам, только по военным целям.

Накануне вечером власти Донецкой народной республики сообщили об обстреле украинскими силами Ворошиловского района Донецка. Мэр Алексей Кулемзин уточнил, что пострадали не менее 12 человек, большинство из них доставили в больницы с резаными ранами или осколочными ранениями.

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