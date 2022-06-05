Минобороны сообщило о сбитых украинских Ан-26 и МиГ-29
Минобороны сообщило о сбитых украинских Ан-26 близ Одессы и МиГ-29 над Славянском
В Одесской области сбит украинский транспортный самолет Ан-26, он перевозил военную технику и вооружение, сообщило российское Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Над Славянском в ДНР был сбит украинский МиГ-29, также сообщили в Миноброны России.
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