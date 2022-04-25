Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине

Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша отправила на Украину танки, но не назвал их количества. Ранее премьер Британии Борис Джонсон обещал, что Лондон сможет обеспечить безопасность Польши, если та передаст Украине свое оружие

Матеуш Моравецкий (Фото: Darko Bandic / AP)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна передала Украине танки. Об этом глава польского правительства сообщил в интервью телеканалу Polsatnews.

«Да», — ответил Моравецкий на вопрос о том, может ли он подтвердить слова британского премьера о передаче танков Украине.

Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос о том, сколько танков было отправлено Киеву. «Сегодня я не буду об этом говорить. Мы сообщим об этом в свое время. Это ради безопасности наших украинских соседей и друзей», — добавил Моравецкий.

Он пояснил, что Польша «получила поддержку Великобритании и США». «Мы можем чувствовать себя в полной безопасности», — сказал он.

Моравецкий также заявил, что вопрос о передаче Украине самолетов МиГ-29 «закрыт». «Такой необходимости нет, как нет и никаких подобных требований и просьб», — отметил премьер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Лондон поставит Польше танки для поддержания уровня безопасности, если та передаст Украине свои использующиеся войсками танки T-72. В «обмен» Лондон направит Варшаве Challenger 2 (основной танк британских сухопутных сил, производился с 1994 по 2009 год и еще используется в войсках. — РБК). Однако, как сообщало 23 апреля издание Independent, на тот момент от Варшавы такой просьбы не поступало, однако поставка может быть организована при необходимости «в течение дней».

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Британия является сторонницей поставок Киеву вооружений. 21 апреля Борис Джонсон заявил, что лучшее, что могут сделать мировые лидеры для разрешения ситуации, — это «продолжать вооружать Украину». Также Джонсон заявил о сомнениях в том, что конфликт удастся разрешить переговорным путем.

19 апреля газета Sun со ссылкой на источники сообщила о намерении Лондона передать Киеву самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетными комплексами Starstreak. По словам собеседников издания, Минобороны продемонстрировало самоходки Stormer представителям Украины двумя неделями ранее на полигоне на Солсберийской равнине. В боекомплекте у этих самоходных установок 16 зенитных ракет с лазерным самонаведением.

В начале апреля, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, Джонсон сообщил о дополнительной поставке 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. До этого Британия передала Киеву более 4 тыс. переносных противотанковых комплексов Javelin и NLAW.

О предоставлении Украине дополнительной помощи на $800 млн, в том числе оружия, заявил и президент США Джо Байден. Вашингтон планирует поставить, в частности, 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых гаубиц, 200 бронетранспортеров, 300 дронов-камикадзе Switchblade, 500 противотанковых ракет Javelin и др.

В Кремле, говоря о поставках вооружений на Украину, заявляли, что они не помешают России достичь целей военной операции. Тем не менее Москва разослала вооружающим Киев странам ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину. В российском МИДе предупреждали, что конвои с иностранным вооружением станут целями для Российской армии.

В начале апреля Зеленский обратился к США с просьбой предоставить Украине тяжелое вооружение, поскольку военные не хотят получать бронежилеты и шлемы, которые Киеву направляли страны Запада. Он также предложил передать Украине старые советские самолеты. «Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты», — призвал тогда президент Украины.

23 апреля украинский президент заявил, что западные партнеры его услышали и начали поставлять то вооружение, о котором он просил. До этого в США заявили о поставках систем залпового огня, а в Канаде — гаубиц.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, Владимир Путин в качестве целей назвал защиту мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны украинских властей, «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о начале второй фазы спецоперации на Украине.