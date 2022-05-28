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Литва не подтвердила данные о соглашении в НАТО не поставлять Киеву танки

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Габриэлюс Ландсбергис (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не подтвердил информацию о неформальной договоренности в НАТО не поставлять Украине тяжелое вооружение, сообщает Bild.

О существовании неофициального соглашения между странами альянса заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер в эфире канала ZDF. «Это единая позиция не только в федеральном правительстве, но и в западных странах — не поставлять боевые машины пехоты или танки западных моделей», — сказала она, отвечая на вопрос о том, почему Германия не передает Украине БМП Marder.

Позже официальный представитель Минобороны ФРГ Кристиан Тильс сообщил, что о подобных договоренностях «не может быть и речи».

В Германии сочли невозможным удовлетворить все желания Киева по оружию
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Фото:Thomas Imo / IMAGO / photothek.net / Global Look Press

О том, что среди стран НАТО существуют негласные договоренности об отказе от поставок Украине определенных видов оружия, также писало агентство DPA. При этом, сообщала Zeit со ссылкой на неназванного представителя альянса, все решения об отправке Киеву вооружений принимают страны — члены блока на национальном уровне.

В конце апреля нижняя палата парламента Германии большинством голосов поддержала документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине. Однако канцлер Олаф Шольц счел, что Берлину не следует принимать поспешных решений. Он заявил, что Германия не станет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и союзники.

По состоянию на конец апреля Германия поставила Украине 2,5 тыс. зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с боекомплектом в количестве 3 тыс. снарядов и другие виды вооружений и боеприпасов. В ближайшее время Берлин передаст Киеву самоходные гаубицы PzH 2000, сообщил вице-канцлер Роберт Хабек. По его словам, Германия помогает Украине поставками, но не может удовлетворить все желания Киева.

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